«Челси» придется заплатить за Вирджила ван Дейка 70 миллионов фунтов

«Челси» всерьез заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ванн Дейка. «Святые» хотят выручить не менее 70 миллионов евро за голландского футболиста.
Вирджилом ванн Дейком интересуются сразу несколько клубов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и теперь «Челси». «Саутгемптон» хочет получить не менее 70 миллионов фунтов за своего защитника. Transfermarkt оценивает голландца в 30 миллионов евро.
Напомним, что сам футболист подал запрос на трансфер.
В предыдущем сезоне ван Дейк забил 1 мяч в 21-м матче в АПЛ.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports