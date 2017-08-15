«Челси» придется заплатить за Вирджила ван Дейка 70 миллионов фунтов

Автор: Никита Пронин 0

Ван Дейк

«Челси» всерьез заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ванн Дейка. «Святые» хотят выручить не менее 70 миллионов евро за голландского футболиста.

Вирджилом ванн Дейком интересуются сразу несколько клубов: «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и теперь «Челси». «Саутгемптон» хочет получить не менее 70 миллионов фунтов за своего защитника. Transfermarkt оценивает голландца в 30 миллионов евро.

Напомним, что сам футболист подал запрос на трансфер.

В предыдущем сезоне ван Дейк забил 1 мяч в 21-м матче в АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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