Лионель Месси обещал Неймару помочь выиграть «Золотой мяч», чтобы тот остался в «Барселоне»

Автор: Юлия Древова 0

Месси и Неймар

Как стало известно Sport.es, форварды сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес уговаривали теперь уже экс-нападающего «Барселоны» Неймара не переходить в «ПСЖ». Вопрос о будущем бразильца его бывшие партнеры по команде пытались решить 23 июля в Нью-Джерси. 

За день до товарищеского матча против туринского «Ювентуса» в рамках Международного кубка чемпионов нападающие обсуждали дальнейшую карьеру Неймара.

«Что ты хочешь? «Золотой мяч»? Я помогу тебе его выиграть», — сказал в том разговоре 25-летнему бразильскому форварду Месси.

Однако уговоры лидеров каталонцев оказались тщетны. Напомним, трансфер Неймара в «ПСЖ» стал рекордным в истории футбола. Покупка игрока «Барселоны» стоила французам 222 млн евро. Нападающий уже отметился первым забитым мячом за свою новую команду в матче против «Генгама».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es 

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