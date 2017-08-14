Виктор Гончаренко: «Никто даже не разбирается в причинах. Сразу виноват Васин!»

Автор: Юлия Древова 0

Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за защитника Виктора Васина. На пресс конференции перед матчем с «Янг Бойз» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов Гончаренко отметил, что обвинять в неудачных действиях линии защиты одного неправильно. 

«Для него не должно быть важным то, что пишут журналисты. Вошло в моду, что при любом моменте виноват Васин. Никто даже не разбирается в причинах, а сразу обвиняют его. Это неправильно», — рассказал Гончаренко.

Напомним, по данным InStat, Васин в матче с московским «Спартаком» допустил уже пятую ошибку в чемпионате — больше, чем любой другой игрок на старте нынешнего сезона РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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