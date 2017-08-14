Хавбек «Ньюкасла» Джонджо Шелви учится контролировать себя у психолога

Полузащитник «сорок» Джонджо Шелви признался, что испытывает проблемы с самоконтролем на футбольном поле. 25-летний игрок занимается решением проблемы у психолога.

«Иногда на поле мне нужно просто действовать спокойнее. В каких-то моментах замолчать, не увлекаться чем-то слишком и просто уходить. В прошлом году начал посещать психолога, чтобы работать в этом направлении. В ситуации с моим удалением в матче с «Тоттенхэмом» я действовал просто по-детски.

Когда кто-то пытается меня завести, мне следует просто посмеяться над этим. Мне нужно избавиться от своей негативной стороны. Иногда просто не могу ничего с ней поделать. Бывает, что просто теряю голову», — рассказал футболист в интервью The Sun.

Напомним, что на 48-ой минуте матча с «Тоттенхэм Хотспур» хавбек «Ньюкасла» намеренно наступил игроку соперника на голеностоп, когда тот не принял его извинений после фола. Арбитр показал Шелви красную карточку. Команда Рафаэля Бенитеса пропустили два мяча в меньшинстве и проиграла матч.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun