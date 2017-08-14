Жоффре Кондогбиа бойкотирует тренировки «Интера» из-за желания перейти в другой клуб

Автор: Юлия Древова 0

Жоффре Кондогбиа

Хавбек «нерадзурри» Жоффре Кондогбиа может продолжить пропускать тренировки с командой. Таким образом 24-летний француз пытается ускорить свой трансфер в «Валенсию».

Полузащитник «Интера» уже бойкотировал тренировочное занятие на прошлой неделе, чем вызвал негодование главного тренера миланского клуба Лучано Спалетти. По информации Football Italia, Кондогбиа также не посетит вторничную тренировку, на которой команда начнет готовится к своему первому матчу в Серии А против «Фиорентины».

Напомним, что «Интер» готов отпустить хавбека в другой клуб при условии, что он будет готов заплатить за Кондогбиа не менее 30 млн евро. «Летучие мыши» пока не готовы так потратиться на трансфер.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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