В воротах «Лилля» в матче со «Страсбуром» сменилось три игрока

Во втором туре Лиги 1 ворота «Лилля» в матче со «Страсбуром» защищали два полевых игрока. Оставшийся без замен тренер «догов» Марсело Бьельса пошел на это после удаления основного вратаря.

При нулевом счете голкипер гостей Майк Меньян умышленно запустил мяч в голову соперника и заработал красную карточку на 63-й минуте матча.

LILLE'S GOAL KEEPER HAS JUST BEEN SENT OFF FOR THIS!

CRAZINESS!!! 😂😂😂

NOW AN OUTFIELD PLAYER IS IN GOAL FOR LAST 25 MINUTES!! pic.twitter.com/9sKdZB5RVS

