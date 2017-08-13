Андреас Гранквист: «В сборной Швеции меня всегда называли деревом»

Автор: Юлия Древова 0

Гранквист

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о прозвище, которое придумали для него игроки сборной Швеции. В июле 32-летний футболист получил в национальной команде капитанскую повязку, сменив Златана Ибрагимовича.

«Сколько помню, в сборной меня всегда называли granen, по-шведски это значит дерево. Думаю, от этого слова и произошла моя фамилия. Один раз был случай: федерация попросила игроков расписаться в каком-то спонсорском договоре. Подошла моя очередь. Беру ручку, ищу свое имя и вижу – кто-то из моих партнеров по команде успел нарисовать в графе «Гранквист» рождественскую елку. Очень смешно,» – рассказал швед.

Напомним, в активе Андреаса Гранквиста 63 матча за национальную сборную и три забитых мяча. Шведский защитник выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт FIFA

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