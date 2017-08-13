Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит»

Агент полузащитника Эмилиано Ригони Хуан Крус Оллер сообщил, что аргентинец очень близок к переходу в «Зенит». Ранее сообщалось, что игроком интересуется ряд итальянских клубов.

«Переговоры продвигаются очень хорошо, — рассказал Оллер. — У нас были очень выгодные предложения от итальянских клубов, но на сегодня шансы Ригони на переход в «Зенит» составляют 98 процентов».

Сообщается, что питерский клуб заплатит за Ригони около 10 миллионов евро. Аргентинец выступает за «Индепендьенте» с 2016 года. В прошлом сезоне на счету Ригони 11 голов в 30 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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