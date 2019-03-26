Гарет Саутгейт: «В адрес Дэнни Роуза звучали расистские оскорбления»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о проявлениях расизма со стороны болельщиков в отношении своих подопечных. Во 2-м туре квалификации чемпионата Европы 2020 года Англия одержала победу над Черногорией со счетом 5:1.

«Я определенно слышал оскорбления в адрес Роуза, когда он получил желтую карточку в конце матча. У меня нет никаких сомнений относительно того, что произошло, и мы обязательно сообщим об этом УЕФА. Такие вещи недопустимы.

Не уверен, что в адрес Стерлинга тоже звучали расистские выкрики. Я успел поговорить с Роузом, но у меня пока не было возможности обсудить произошедшее с Рахимом. Я знаю, что услышал. Мы обязательно разберемся с этой ситуацией и поддержим своих футболистов», — сказал тренер английской сборной.

Английская сборная лидирует в группе А, в активе команды 10 очков. Туром ранее англичане на «Уэмбли» разгромили сборную Чехии со счетом 5:0.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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