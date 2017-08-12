Илья Геркус: «С трансфером Артема Дзюбы не сложилось»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба действительно входил в сферу интересов московского «Локомотива», но осуществить трансфер не удалось. Об этом сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

«Рассматривали ли Дзюбу? Да, но не сложилось. Будет другой игрок, хотя никогда не говори никогда, время еще есть. Просто должны совпасть желания трех сторон – обоих клубов и игрока.

Надеемся до конца трансферного окна приобрести нападающего. Сейчас более вероятен легионер, но все может быть.

В принципе бывает, что срываются уже подписанные трансферы, и мы сами были тому свидетелями, когда договор между клубами был готов, а игрок отказывался ставить свою подпись. Такое было даже с нами этой зимой», – рассказал Геркус.

Напомним, что, по информации турецкого портала Fotospor, в приобретении форварда петербургского клуба все еще заинтересован стамбульский «Фенербахче».

В рамках нынешнего розыгрыша РФПЛ Артем Дзюба провел в составе «Зенита» пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС