Антуан Гризманн: «Думаю, я нахожусь на одном уровне с Месси и Роналду»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением об уровне своей игры. Француз выступает за мадридский клуб с 2014 года.

«Нахожусь ли я на одном уровне с Роналду и Месси? Думаю, да. Но также в мире постоянно появляются новые классные игроки. Но я понимаю, что могу играть еще лучше. Хочу продолжать совершенствоваться и выигрывать.

Я могу прибавить в чтении игры, в атакующий действиях, в передачах, при игре в обороне. Думаю, я могу забивать еще больше голов и отдавать больше результативных передач», – сказал Гризманн.

27-летний Гризманн провел 142 игры за «Атлетико» и забил 79 голов. В составе сборной Франции Гризманн стал обладателем Кубка мира на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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