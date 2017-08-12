Хави Гарсия перейдет в «Бетис»

Автор: Никита Пронин 0

Хави Гарсия

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия близок к подписанию контракта с испанским клубом. Футболист прибыл в Севилью, где его очень тепло встретили представители и болельщики «Бетиса».

Хави Гарсия прибыл в Севилью, где пройдет медицинское обследование для клуба «Бетис». Совсем скоро игрок подпишет четырехлетний контракт с новой командой. Стоимость футболиста на transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

Гарсия перешел в «Зенит» и «МС» в 2014 году. За клуб из Санкт-Петербурга испанец провел три сезона, в которых 6 раз поразил ворота соперников.

Фото: Global Look Press
Источник: Betisweb.com

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