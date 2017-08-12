Виктор Жулиано прошел медицинское обследование для «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано продолжит карьеру в Турции. Бразилец прошел медобследование для «Фенербахче».
Бразильский защитник «Зенита» Виктор Жулиано проведет текущий сезон в турецком «Фенербахче». Игрок уже прошел медосмотр и посетил стадион клуба. Аренда рассчитана на 1 год с правом первоочередного выкупа. «Фенербахче» заплатит «Зениту» 1 миллион евро, сам же футболист будет получать 6 миллионов в год. Сообщается, что Жулиано подпишет контракт 14 августа.
Giuliano Victor De Paula Sağlık Kontrolünden Geçti | https://t.co/22i4ONqCQw pic.twitter.com/wYJclJnEif
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2017
Giuliano Victor De Paula Stadımızı Gezdi | https://t.co/3RCqjTXQ8v pic.twitter.com/EDovwRtuPJ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2017
Жулиано забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач в предыдущем сезоне.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Фенербахче»