Виктор Жулиано прошел медицинское обследование для «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано продолжит карьеру в Турции. Бразилец прошел медобследование для «Фенербахче».

Бразильский защитник «Зенита» Виктор Жулиано проведет текущий сезон в турецком «Фенербахче». Игрок уже прошел медосмотр и посетил стадион клуба. Аренда рассчитана на 1 год с правом первоочередного выкупа. «Фенербахче» заплатит «Зениту» 1 миллион евро, сам же футболист будет получать 6 миллионов в год. Сообщается, что Жулиано подпишет контракт 14 августа.

Giuliano Victor De Paula Sağlık Kontrolünden Geçti | https://t.co/22i4ONqCQw pic.twitter.com/wYJclJnEif — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2017

Giuliano Victor De Paula Stadımızı Gezdi | https://t.co/3RCqjTXQ8v pic.twitter.com/EDovwRtuPJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2017

Жулиано забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач в предыдущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Фенербахче»