Виктор Жулиано прошел медицинское обследование для «Фенербахче»

Автор: Никита Пронин 0

Жулиано

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано продолжит карьеру в Турции. Бразилец прошел медобследование для «Фенербахче».

Бразильский защитник «Зенита» Виктор Жулиано проведет текущий сезон в турецком «Фенербахче». Игрок уже прошел медосмотр и посетил стадион клуба. Аренда рассчитана на 1 год с правом первоочередного выкупа. «Фенербахче» заплатит «Зениту» 1 миллион евро, сам же футболист будет получать 6 миллионов в год. Сообщается, что Жулиано подпишет контракт 14 августа.

Жулиано забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач в предыдущем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Фенербахче»

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