«Рубин» хочет вернуть Александра Бухарова

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров может вернуться в «Рубин». Казанский клуб всерьез заинтересован в возвращении футболиста в виду того, что в клубе будет массовая чистка состава.

Казанский «Рубин» намерен вернуть Александра Бухарова из «Ростова». Стоит отметить, что клуб запланировал чистку состава, по которую попадает нынешний форвард команды Жонатас.

Также есть информация, что Бухаровым интересуется «Краснодар».

Александр уже выступал за «Рубин» в начале своей карьеры. В прошлом сезоне Бухаров забил 6 мячей и отдал три голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online»