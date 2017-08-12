Гари Медель перешел в «Бешикташ»

Защитник «Интера» Гари Медель стал игроком «Бешикташа». Об этом турецкий клуб объявил в своем твиттере.

Чилийский защитник «Интера» Гари Медель теперь будет защищать цвета «Бешикташа». Футболист подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

Gary Medel’in transferi için Inter kulübü ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş’a hoş geldin @MedelPitbull WelCome to Beşiktaş pic.twitter.com/i2EjEqvjB3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2017

В предыдущем сезоне Медель провел 26 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официцальный сайт «Бешикташа»