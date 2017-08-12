Гари Медель перешел в «Бешикташ»

Автор: Никита Пронин 0

Кубок конфедераций

Защитник «Интера» Гари Медель стал игроком «Бешикташа». Об этом турецкий клуб объявил в своем твиттере.

Чилийский защитник «Интера» Гари Медель теперь будет защищать цвета «Бешикташа». Футболист подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

В предыдущем сезоне Медель провел 26 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официцальный сайт «Бешикташа»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гари Медель

Гари Медель продолжит карьеру в «Бешикташе»

Гари Медель

ЦСКА и «Зенит» интересуются Гари Меделем

Видаль

Артуро Видаль остается в «Баварии»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 