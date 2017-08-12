Гари Медель перешел в «Бешикташ»

Защитник «Интера» Гари Медель стал игроком «Бешикташа». Об этом турецкий клуб объявил в своем твиттере.
Чилийский защитник «Интера» Гари Медель теперь будет защищать цвета «Бешикташа». Футболист подписал трехлетний контракт. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
Gary Medel’in transferi için Inter kulübü ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş’a hoş geldin @MedelPitbull WelCome to Beşiktaş pic.twitter.com/i2EjEqvjB3
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2017
В предыдущем сезоне Медель провел 26 матчей в Серии А, но результативными действиями не отметился.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официцальный сайт «Бешикташа»