Кристиан Эриксен и Иван Перишич заинтересовали «Барселону»

«Барселона» планируют приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и игрока «Интера» Ивана Перишича. Такая трансферная кампания станет правдой, если не состоится сделка с Филиппе Коутиньо.

На случай, если сорвется трансфер Коутиньо в «Барселону», то у клуба есть альтернатива. В таком случае игроками «Барсы» могут стать Кристиан Эриксен и Иван Перишич.

В предыдущем сезоне Эриксен забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач. Перишич отличился 11 раз и отдал 10 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo