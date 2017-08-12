Кристиан Эриксен и Иван Перишич заинтересовали «Барселону»

Автор: Никита Пронин 0

Эриксен

«Барселона» планируют приобрести полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена и игрока «Интера» Ивана Перишича. Такая трансферная кампания станет правдой, если не состоится сделка с Филиппе Коутиньо.

На  случай, если сорвется трансфер Коутиньо в «Барселону», то у клуба есть альтернатива. В таком случае игроками «Барсы» могут стать Кристиан Эриксен и Иван Перишич.

В предыдущем сезоне Эриксен забил 8 мячей и отдал 18 голевых передач. Перишич отличился 11 раз и отдал 10 голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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