«Спартак» подарит абонемент 81-летней болельщице

Автор: Евгений Морозов 0

Открытие Арена, Спартак

«Спартак» подарит 81-летней болельщице Римме Дмитриевне Ненашевой абонемент на матчи команды. Она с 5-ти лет болеет за «Спартак», но вживую присутствовать на стадионе смогла лишь второй раз в жизни, посетив игру с тульским «Арсеналом».

Абонемент на матч ей одолжил её сын. Бабушка отправилась на стадион одна и на фанатский сектор.

«Этой истории два часа отроду. В соцсетях друг нашел этот пост с ее фотографией, но немного с другими данными. Я написала, чтобы уточнить информацию, завязалась переписка, со мной связались из клуба, и мы договорились, что я ее вечером сфотографирую, передам ее паспортные данные, после чего уже будет оформляться абонемент в подарок», – рассказала невестка болельщицы Светлана Харитонова.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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