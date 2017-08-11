Жозе Моуринью: «Златану Ибрагимовичу недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что клуб надеется вернуть Златана Ибрагимовича после его восстановления. Манкунианцы готовы предложить шведу контракт на вторую половину сезона.

«Он травмирован, ему нужно время, чтобы восстановиться, он не готов играть. Это не что-то срочное, что мы стараемся сделать прямо сейчас.

Я просто думаю, что он довольно явно дал понять, что ему недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне. Он думает, что может сделать больше и хочет еще поиграть на самом высоком уровне.

Так что мы сейчас обсуждаем возможность его игры за нас во второй половине сезона», – рассказал Моуринью.

Напомним, 35-летний швед получил травму колена, выступая за «Манчестер Юнайтед». Он отыграл за «красных дьяволов» 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror