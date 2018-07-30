Алейш Видаль станет игроком «Севильи»

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль продолжит карьеру в «Севилье». На 29-летнего правого защитника также претендовал московский «Локомотив».

Каталонцы получат за 28-летнего футболиста 9,5 миллионов евро. Алейш Видаль перебрался в «Барселону» из «Севильи» три года назад, но за это время провел всего 30 матчей в футболке сине-гранатовых в чемпионате Испании. В прошлом сезоне он забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 15 матчах, проведенных в рамках Примеры. Видаль защищал цвета «Севильи» в сезоне-2014/15 и стал победителем Лиги Европы.

Помимо «Локомотива», на испанца претендовали «Валенсия», «Атлетико» и «Рома».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana