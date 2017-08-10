«Спартак» и «Гремио» договорились о трансфере Луана

Нападающий «Гремио» Луана совсем скоро станет игроком «Спартака». Сообщается, что представители обоих клубов обо всем договорились.

Представители «Спартака» и «Гремио» уладили детали по трансферу форварда Луана. Сообщается, что «Спартак» выполнил все условия клуба из Бразилии.

Сумма трансфера пока не сообщается. Ранее говорилось о сумме 22-24 миллиона евро. В ближайшее время о переходе бразильца будет объявлено официально.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии форвард провел 21 встречу, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb