«Спартак» и «Гремио» договорились о трансфере Луана

Автор: Никита Пронин 0

Луан

Нападающий «Гремио» Луана совсем скоро станет игроком «Спартака». Сообщается, что представители обоих клубов обо всем договорились.

Представители «Спартака» и «Гремио» уладили детали по трансферу форварда Луана. Сообщается, что «Спартак» выполнил все условия клуба из Бразилии.

Сумма трансфера пока не сообщается. Ранее говорилось о сумме 22-24 миллиона евро. В ближайшее время о переходе бразильца будет объявлено официально.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии форвард провел 21 встречу, забив 13 голов и сделав 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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