Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» в Москве сыграл вничью с «Локомотивом»

В Черкизове «Локомотив» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча не выявила победителя.

Премьер-лига. 22-й тур

ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ — 1:1 (0:0)

Москва. 7 апреля.

Стадион: «РЖД-Арена». 21 158 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Хеведес, 84), Кварацхелия (Фернандеш, 46), Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 70).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Жирков, Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Ригони (Мак, 78), Барриос, Оздоев, Дриусси (Эрнани, 89), Азмун, Дзюба.

Голы: 0:1 — Ракицкий (54), 1:1 — Игнатьев (61).

Предупреждения: Эдер (13), Баринов (39), Ригони (49), Чорлука (53), Оздоев (63), Рыбус (80), Ан. Миранчук (82), Барриос (89).

5 (3) удары (в створ) 9 (3)

17 фолы 20

6 угловые 6

5 офсайды 0

57 % владения мячом 43

В первом тайме команды не отметились голами. Игнатьев после розыгрыша углового пробил выше ворот. Хороший шанс возник у «Локомотива» в середине первого тайма. Игнатьев сделал прострел с фланга, но Эдер не успел замкнуть пас, Лунев перехватил передачу. Гости ответили ударами Жиркова и Азмуна, но мяч также пролетел выше ворот. Полузащитник неудачно приложился к мячу, а иранец плохо пробил после выхода один на один, пас в касание отдал Дриусси. Во втором тайме Ракицкий вывел вперед гостей, безукоризненно пробив штрафной. Украинский защитник забивает гол со штрафного второй тур подряд. «Локомотив» отыгрался с помощью точного удара Игнатьева. Беспроигрышная серия «Локомотива» продлилась до шести игр, последний раз «железнодорожники» проигрывали в декабре «Спартаку». Команда Сергея Семака пятую игру подряд забирает очки. В выездных матчах против команд из Москвы «Зенит» так и не одержал победы: клуб с берегов Невы проиграл ЦСКА и «Динамо», а также сыграл вничью с «Спартаком».

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»