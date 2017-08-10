«Шанхай Шеньхуа» интересуется Джефферсоном Фарфаном

Автор: Никита Пронин 0

 

РФПЛ. 3 тур. «Локомотив» — «Анжи» — 1:0. Москва. Стадион «Локомотив». 30 июля 2017 г.

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Китае. Игроком интересуется клуб Суперлиги «Шанхай Шеньхуа».

Фарфан может покинуть «Локомотив» и переехать в Китай. Перуанцем интересуется клуб «Шаньхай Шеньхуа», который предлагает футболисту зарплату 8 миллионов долларов в год.

Фарфан перешел в московский клуб в зимнее трансферное окно. В чемпионате страны футболист провел 10 матчей, в которых дважды сумел отличиться. Также Джефферсон стал обладателем Кубка России сезона 16/17.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Bolavip

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