Усман Дембеле отстранен от ближайшего матча дортмундской «Боруссии»

Автор: Никита Пронин 0

Усман Дембеле

Молодой нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле не примет участия в ближайшем матче команды. Руководство клуба решило ввести санкции против футболиста за пропущенную тренировку.

«Усман Дембеле сегодня пропустил тренировку «Боруссии». Мы, безусловно, применим санкции после этого нарушения дисциплины.

После консультации с главным тренером принято решение отстранить игрока от тренировок и от участия в матче на этих выходных», – заявил спортивный директор дортмундской Михаэль Цорк.

Также Цорк заявил, что все слухи об уходе Дембеле из клуба в текущее трансферное окно, не соответствует действительности.

В предыдущем сезоне Дембеле отдал 12 голевых передач и 6 раз сумел поразить ворота соперников.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт дортмундской «Боруссии»

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