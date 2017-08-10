Усман Дембеле отстранен от ближайшего матча дортмундской «Боруссии»

Молодой нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле не примет участия в ближайшем матче команды. Руководство клуба решило ввести санкции против футболиста за пропущенную тренировку.

«Усман Дембеле сегодня пропустил тренировку «Боруссии». Мы, безусловно, применим санкции после этого нарушения дисциплины.

После консультации с главным тренером принято решение отстранить игрока от тренировок и от участия в матче на этих выходных», – заявил спортивный директор дортмундской Михаэль Цорк.

Также Цорк заявил, что все слухи об уходе Дембеле из клуба в текущее трансферное окно, не соответствует действительности.

В предыдущем сезоне Дембеле отдал 12 голевых передач и 6 раз сумел поразить ворота соперников.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт дортмундской «Боруссии»