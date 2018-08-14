Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии. 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призером на чемпионате мира 2018 года.

«Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой», — объявил Манджукич.

Марио Манджукич выступал за хорватскую национальную сборную с 2007 года. Сыграв 89 игр и забив 33 гола, нападающий «Ювентуса» занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остается Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.

Ранее о своем уходе из сборной объявил защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Хорватского футбольного союза

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