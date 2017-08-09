«Интер» подписал защитника «Ниццы» Далберта

Бразильский защитник Далберт продолжит карьеру в чемпионате Италии. «Интер» согласовал условия перехода 23-летнего футболиста с его бывшим клубом «Ниццей».

Далберт подписал контракт с «нерадзурри» до лета 2022 года. По информации СМИ, покупка левого бека стоила миланскому клубу порядка 20 млн евро, не включая бонусы. Этот трансфер стал рекордным для «Ниццы».

Напомним, в прошлом сезоне Далберт отыграл в Лиге 1 33 матча и отметился четырьмя голевыми передачами.

Фото: официальный твиттер ФК «Интер»

Источник: официальный сайт ФК «Интер»