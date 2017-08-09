Карл-Хайнц Румменигге: «Неймар или «Альянц-арена»? Мы выбрали стадион»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему клуб так и не купил бразильского форварда Неймара. Директор мюнхенцев выступил против необоснованно больших трансферных трат.

«Однажды я спросил себя: что важнее – Неймар или «Альянц-Арена»? Должен сказать, что «Альянц-Арена» важнее. Трансфер Неймара в общей сложности стоил бы еще дороже. У «Баварии» другая философия. Общественность и наши болельщики поддерживают наш путь.

ФИФА, УЕФА, лиги и Международная ассоциаций профессиональных футболистов должны обсудить увеличение трансферных сумм. Мы должны все сесть за стол переговоров. Мы могли бы найти более рациональные правила. В противном случае общественность этого не поймет, а болельщики потеряют связь с клубами», – отметил Румменигге.

Напомним, что «ПСЖ» заплатил за трансфер Неймара 222 млн евро. Строительство «Альянц-Арены», рассчитанной на 75 000 зрителей, в 2005 году стоило мюнхенскому клубу 346 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild