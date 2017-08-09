Ахмед Муса заинтересовал «Халл»

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса может присоединиться к английскому «Халлу». Клуб является главным претендентом на форварда.

Сообщается, что «Халл» серьезно заинтересован в покупке нападающего «Лестера». Команда Леонида Слуцкого является основным претендентом на Ахмада Мусу. «Тигры» могут взять игрока в аренду, а также не исключается вариант о полной покупке нападающего.

Муса выступал за ЦСКА под руководством Слуцкого пять сезонов. Предыдущий сезон нигериец провел в «Лестере», где сумел отметиться двумя забитыми мячами. Леонид Слуцкий возглавил «Халл» в этом сезоне, а в первом туре Чемпионшипа его команда сыграла в ничью с «Астон Виллой».

Фото: Global Look Press

Источник: Leicester Mercury