«Валенсия» выкупит трансфер Гонсалу Гедеша

Автор: Никита Воробьев 0

Гонсалу Гедеш

«Валенсия» готова выкупить права на полузащитника «ПСЖ» Гонсалу Гедеша. Сумма трансфера составит 35 млн евро.

21-летний футболист выступает за испанский клуб на правах аренды. Соглашение с ним рассчитано до июня 2018 года, однако «летучие мыши» намерены осуществить полноценный трансфер до истечение этого срока.

Как сообщает источник, французов устраивать вариант с продажей Гедеша, так как им необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Гедеш забил три гола и отдал пять результативных передач в 12-и официальных матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Филиппе Коутиньо

«Реал» и «ПСЖ» заинтересованы в приобретении Филиппе Коутиньо

Неймар

Неймар игрокам «Барселоны»: «Примете меня, если вернусь?»

Неймар

Унаи Эмери: «В «ПСЖ» делают все, чтобы Неймар быстрее привык к новой лиге»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 