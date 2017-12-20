«Валенсия» выкупит трансфер Гонсалу Гедеша

«Валенсия» готова выкупить права на полузащитника «ПСЖ» Гонсалу Гедеша. Сумма трансфера составит 35 млн евро.

21-летний футболист выступает за испанский клуб на правах аренды. Соглашение с ним рассчитано до июня 2018 года, однако «летучие мыши» намерены осуществить полноценный трансфер до истечение этого срока.

Как сообщает источник, французов устраивать вариант с продажей Гедеша, так как им необходимо соблюдать правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Гедеш забил три гола и отдал пять результативных передач в 12-и официальных матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe