Сесар Аспиликуэта: «Нам нужно быть сильнее и опять начать побеждать»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение в матче с «Тоттенхэмом» (1:3). Игрок отметил, что необходимо сделать команде, чтобы продолжить побеждать.

«Тоттенхэм» — очень агрессивная команда, они отлично прессингуют. Нам было сложно добраться до мяча и играть в свой футбол. Знали, что если забьем, то вернемся в игру, но все сложилось иначе. Мы старались бороться до конца, но было уже трудно что-то сделать.Такое тяжело принять. Нам нужно быть лучше. Очень неприятно проигрывать. Нам необходимо извлечь урок и исправить ошибки, прибавить и вернуться на поле настоящей командой. Нам нужно быть сильнее и опять начать побеждать». — заявил Аспиликуэта.

Футболист добавил, что последние несколько игр команда начинала не так, как должна была.

Напомним, что в АПЛ «Челси» занимает четвертое место с 28-ю очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Челси»

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