Представители «Барселоны» прибыли в Англию для переговоров по Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо совсем скоро может присоединиться к «Барселоне». Представители клуба уже прибыли в Англию.

Представители каталонского клуба находятся в Англии, где договариваются о трансфере Коутиньо. В ближайшее время футболист уже может покинуть «Ливерпуль» и перебраться в новый клуб. Отметим, что бразилец дал свое согласие на переход в «Барселону». Сумма трансфера составит около 90 миллионов евро и различные бонусы.

«Барса» хочет провести презентацию новичка уже на этой неделе.

В предыдущем сезоне Коутиньо заработал 13+7 по системе гол+пас в 31 матче АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es