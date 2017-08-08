«Лестер» подписал игрока из четвертого дивизиона Англии

Автор: Никита Пронин 0

Джордж Томас

Футболист клуба «Ковентри» Джордж Томас подписал контракт с недавним чемпионом АПЛ «Лестером». Отметим, что «Ковентри» выступает в четвертом по силе дивизионе Англии.

Английский «Лестер» пополнил свой состав молодым валлийским полузащитником Джорджем Томасом из клуба «Ковентри». Стоит отметить, что Джордж перешел в «Лестер» в качестве свободного агента. Тем не менее «лисы» готовы выплатить компенсацию клубу четвертого дивизиона в размере 500 тысяч фунтов.

В прошлом сезоне футболист забил пять мячей.

Фото: официальный сайт «Ковентри»
Источник: Sky Sports

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