«Лестер» подписал игрока из четвертого дивизиона Англии

Футболист клуба «Ковентри» Джордж Томас подписал контракт с недавним чемпионом АПЛ «Лестером». Отметим, что «Ковентри» выступает в четвертом по силе дивизионе Англии.

Английский «Лестер» пополнил свой состав молодым валлийским полузащитником Джорджем Томасом из клуба «Ковентри». Стоит отметить, что Джордж перешел в «Лестер» в качестве свободного агента. Тем не менее «лисы» готовы выплатить компенсацию клубу четвертого дивизиона в размере 500 тысяч фунтов.

#lcfc have completed the signing of Coventry City youngster George Thomas on a three-year contract ➡️ https://t.co/ZQFEKdeU1u pic.twitter.com/ffHTUhOMY8

— Leicester City (@LCFC) August 8, 2017