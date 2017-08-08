«Зенит» подписал Матиаса Краневиттера из «Атлетико»

«Зенит» нашел замену Эрнани, который отправился в аренду в «Сент-Этьен». К санкт-петербургскому клубу присоединился аргентинский опорный полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер.

«Зенит» и мадридское «Атлетико» достигли договоренности о переходе Матиаса Краневиттера. Сумма трансфера пока не разглашается. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Срок соглашения аргентинца с «Зенитом» рассчитан на четыре года.

В предыдущем сезоне Матиас выступал за «Севилью» на правах аренды, за которую провел 21 в чемпионате Испании, но результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Зенита»