Жозе Моуринью: «Я бы поборолся за Гарета Бэйла с другими тренерами, если он не входит в интересы «Реала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не отказался бы видеть вингера «Реала» Гарета Бэйла в своей команде. По мнению Особенного, возможность рассуждать о трансфере валийца может появиться уже после матча за Суперкубок УЕФА.

«Если Бэйл во вторник выйдет на поле, то это будет готовить о том, что он входит в планы тренерского штаба «Реала». У него есть мотивация продолжать и дальше выступать за мадридский клуб. Поэтому я пока не думаю об этом переходе. Если он не нужен «Реалу» после прихода другого футболиста, то это будет означать только одно – пора уходить. Я бы дождался его и поборолся с другими тренерами за его трансфер. Но если его выпустят против «МЮ – это будет лучшим подтверждение того, что он остается в Мадриде,» – рассказал Моуринью.

Напомним, в прошлом сезоне Бэйл отыграл за «сливочных» 26 матчей и отметился девятью голами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS