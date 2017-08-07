Вирджил ван Дейк направил в «Саутгемптон» запрос о своем трансфере

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк обратился к руководству клуба с официальным запросом о переходе в другой клуб. 26-летний голландец сделал это после того, как «святые» заявили о взыскании штрафа и наложении дисциплинарных санкций в его отношении из-за нежелания продолжать карьеру в команде.

«За последние шесть месяцев у меня было множество разговоров с членами руководства, с бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым тренером Маурисио Пеллегрино, в ходе которых я информировал их о своем желании уйти из клуба в поисках нового вызова.

Я хочу вновь поиграть в еврокубках и побороться за большие титулы, и поэтому я хочу, чтобы «Саутгемптон» учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется,» – цитирует слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, интерес к защитнику проявляли «Ливерпуль» и «Челси», готовые предложить за голландца порядка 50 млн фунтов.

В минувшем сезоне ван Дейк отыграл за «Саутгемптон» 21 матч и отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports