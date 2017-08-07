Вирджил ван Дейк направил в «Саутгемптон» запрос о своем трансфере

Автор: Юлия Древова 0

Ван Дейк

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк обратился к руководству клуба с официальным запросом о переходе в другой клуб. 26-летний голландец сделал это после того, как «святые» заявили о взыскании штрафа и наложении дисциплинарных санкций в его отношении из-за нежелания продолжать карьеру в команде. 

«За последние шесть месяцев у меня было множество разговоров с членами руководства, с бывшим тренером Клодом Пюэлем и новым тренером Маурисио Пеллегрино, в ходе которых я информировал их о своем желании уйти из клуба в поисках нового вызова.

Я хочу вновь поиграть в еврокубках и побороться за большие титулы, и поэтому я хочу, чтобы «Саутгемптон» учел интерес топ-клубов ко мне, если таковой еще имеется,» – цитирует слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, интерес к защитнику проявляли «Ливерпуль» и «Челси», готовые предложить за голландца порядка 50 млн фунтов.

В минувшем сезоне ван Дейк отыграл за «Саутгемптон» 21 матч и отметился одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ван Дейк

«Челси» может приобрести Вирджила ван Дейка

«Ливерпуль» готов приобрести Вирджила ван Дейка за 60 млн фунтов

Доминик Соланке официально стал игроком «Ливерпуля»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 