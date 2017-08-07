Матч за Суперкубок Турции приостановили из-за брошенного на поле ножа

Встреча «Бешикташа» и «Коньяспора» в рамках Суперкубка Турции была вынужденно приостановлена из-за найденного на поле складного ножа. По сообщению Bild, провокационной выходкой отметились фанаты команды из Коньи.

Опасную находку арбитру передал полузащитник «черных орлов» Рикардо Куарежма. Португалец обнаружил острый предмет на газоне в конце второго тайма.

После финального свистка его одноклубникам пришлось спешно отправиться в раздевалку, поскольку болельщики «Коньяспора» оказались на поле, празднуя победу своей команды.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Коньяспора». Бело-зеленые стали обладатели Суперкубка Турции впервые.

Фото: официальный твиттер ФК «Бешикташ»

Источник: Bild