Матч за Суперкубок Турции приостановили из-за брошенного на поле ножа

Автор: Юлия Древова 0

Встреча «Бешикташа» и «Коньяспора» в рамках Суперкубка Турции была вынужденно приостановлена из-за найденного на поле складного ножа. По сообщению Bild, провокационной выходкой отметились фанаты команды из Коньи. 

Опасную находку арбитру передал полузащитник «черных орлов» Рикардо Куарежма. Португалец обнаружил острый предмет на газоне в конце второго тайма.

После финального свистка его одноклубникам пришлось спешно отправиться в раздевалку, поскольку болельщики «Коньяспора» оказались на поле, празднуя победу своей команды.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Коньяспора». Бело-зеленые стали обладатели Суперкубка Турции впервые.

Фото: официальный твиттер ФК «Бешикташ»
Источник: Bild

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