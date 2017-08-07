В «ПСЖ» готовы выкупить Килиана Мбаппе за 180 млн евро

Тренерский штаб «ПСЖ» продолжает искать усиление атаки на трансферном рынке. Парижане готовы заплатить 180 млн евро за Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» не намерен снижать активность на трансферном рынке. После приобретения Неймара парижане переключились на нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Согласно имеющейся информации, в «Монако» согласны 18-летнего форварда, если заинтересованный в нем клуб заплатит за него порядка 180 млн евро.

Сообщается, что руководство «ПСЖ» готово удовлетворить запросы «монегасков» и выплатить требуемую ими сумму. Камнем преткновения может стать правило финансового фэйр-плей. Чтобы избежать санкций со стороны УЕФА, «ПСЖ» придется продать несколько игроков, среди которых, согласно имеющейся информации, могут оказаться Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер.

Напомним, соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AS