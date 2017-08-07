Отец Неймара: «Я пытался убедить сына остаться в «Барселоне», но потом я передумал»

Автор: Вадим Павлов 0

Неймар

Отец Неймара рассказал о том, что изначально убеждал своего сына не переходить из «Барселоны» в «ПСЖ». Однако затем он разочаровался в руководстве испанского клуба и изменил решение.

«Я пытался убедить сына остаться в «Барселоне», но после такого отношения со стороны руководства клуба, я передумал.

Это был трудный выбор, я, как отец, не мог заставлять его остаться, когда он принял решение. Потому что иначе бы он плюнул мне в лицо и сказал: «Ты меня не отпустил». Неймар играет в футбол, а я управляю его карьерой», — рассказал отец Неймара.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что Неймар-старший не получил от «Барселоны» 26 миллионов евро, которые полагались ему за подписание нового соглашения с его сыном. Сообщается, что именно этот инцидент и стал причиной для разочарования отца футболиста в руководстве клуба.

Этим Неймар стал игроком «ПСЖ», перейдя во французский клуб за 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: COPE

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