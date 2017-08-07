Валерий Газзаев: «Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов настораживает»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящем начале лигочемпионской кампании «Спартака». Специалист заявил, что состояние красно-белых его настораживает.

«Спартаку» надо понимать, как он будет готовиться к Лиге чемпионов, до которой осталось совсем мало времени. Матч с «Зенитом» отвечал уровню игры лучшего европейского турнира, и красно-белые его провалили.

Такое состояние «Спартака» перед Лигой чемпионов, конечно, настораживает. И Каррера должен понимать это», — рассказал Газзаев.

В 4-м туре РФПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:5.

Напомним, «Спартак» начнет свое выступление в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. При жеребьевке красно-белые будут находиться в первой корзине. Групповой этап стартует 12 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат