Сергей Фурсенко: «Дзюба сказал, что забьет два гола, если его поставят на «Спартак»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в преддверии домашнего матча со «Спартаком» высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе. Экс-президент РФС заявил, что нападающий обещал сделать дубль в матче с красно-белыми.

«Дзюба — игрок «Зенита». То, что будет или не будет происходить с Дзюбой — это вопрос к главному тренеру. Мне кажется, ему надо чуть побыстрее играть.

Артем говорил, что он два забьет, если его поставят на «Спартак». Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артем много высказывался по поводу «Спартака». Он бы хотел выйти и играть, но все будет зависеть от тренера», — заявил Фурсенко.

Напомним, 28-летний форвард забивал во всех четырех матчах против своего бывшего клуба после перехода в 2015 году. Каждый раз Дзюба забивал по одному мячу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Наш Футбол»