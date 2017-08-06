«СКА-Хабаровск» усилился форвардом сборной Болгарии

Автор: Вадим Павлов 0

СКА Хабаровск

Нападающий сборной Болгарии Венцислав Христов перешел в «СКА-Хабаровск». Последним клубом 28-летнего нападающего был болгарский «Нефтохимик». 

«Универсальный футболист, способный играть на позиции нападающего и атакующего полузащитника, провел восемь матчей в составе национальной сборной своей страны, забив гол в матче квалификации ЧЕ-2016 Азербайджан — Болгария», — говорится в официальном заявлении СКА.

Последним клубом 28-летнего футболиста был болгарский «Нефтохимик». Помимо болгарских клубов Христов поиграл за донецкий «Металлург», хорватскую «Риеку» и албанский «Скендербеу».

В чемпионате Болгарии Христов принял участие в 148 матчах, в которых отметился 44 голами и 17 голевыми передачами.

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Фото: Global Look Press
Источник: пресс-служба «СКА-Хабаровск»

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