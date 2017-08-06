Пьер-Эмерик Обамеянг: «Я остаюсь в «Боруссии»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг заявил, что не покинет клуб этим летом. Габонский нападающий поведал, что никто не сумел договориться с его нынешним клубом.

«Никто не может знать заранее, что его ждет в будущем. Перед уходом в отпуск я встретился с руководством «Борусии» и сказал, что готов попробовать что-то новое. Это было открыто и честно. Но ни один из клубов, которые хотели приобрести меня, не смог договориться о трансфере. Поэтому я остаюсь здесь. Я рад этому, потому что в Дортмунде чувствую себя как дома.

Слухи о переходе в китайский клуб? Конечно, Китай был одним из вариантов. Естественно, что я думал об этом, ведь мне предложили столько денег. Я получил конкретное предложение. Однако китайские клубы еще не так профессиональны, как клубы из Европы. Поэтому я отказался. Я верю в Бога и в судьбу. Я считаю, что все происходит по какой-то причине, так что это правильный путь», — рассказал Обамейянг.

Напомним, контракт Обамеянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне габонский форвард стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 31 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Die Welt