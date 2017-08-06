Мирча Луческу возглавил сборную Турции, чтобы получить от «Зенита» неустойку

Мирча Луческу возглавил сборную Турцию, чтобы получить неустойку от «Зенита». Соглашение между румынским специалистом и петербуржским клубом о выплате неустойки включало в себя договоренность о том, что Мирча Луческу до конца года не будет тренировать никакую клубную команду.

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу возглавил сборную Турции. Румынские СМИ сообщают, что специалист согласился на работу в национальной команде из-за необычного условия «Зенита».

Согласно имеющейся информации, после расторжения контракта «Зенит» согласился выплатить румынскому специалисту 2,5 млн евро с условием, что до конца 2017 года он не будет иметь права тренировать клубную команду в какой-либо стране. Сообщается, что «Галатасарай», узнав об этом, предложил Луческу пост технического директора до конца текущего года, после чего он занял бы пост главного тренера. Однако Луческу не захотел ждать конца года и возглавил сборную Турции, что позволило ему сохранить деньги от «Зенита», так как запрет не распространялся на национальные команды.

Напомним, Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Турции. Соглашение с румынским специалистом подписано по системе «2+1». Прежний главный тренер турецкой команды Фатих Терим ушел в отставку на прошлой неделе после 4 лет работы.

72-летний Луческу в мае покинул «Зенит». Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате России.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik.ro