Массимо Каррера: «Я не участвую в переговорах Дениса Глушакова и «Спартака»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 17 тур. "Спартак" - "Рубин", 2:1. 5 декабря 2016 года,. Москва, Открытие Арена

Главный тренер московского «Спартака» рассказал о капитане команды Денисе Глушакове. Итальянец прокомментировал переговоры игрока и руководства красно-белых по поводу нового контракта.

«Денис ведет переговоры с клубом о продлении контракта, это обычное дело для футболиста. Я в переговорах не участвую, ведь это дело игрока и руководства.

Почему многие резко забыли, что Глушаков вошел в новый сезон практически без отпуска из-за выступлений за сборную? Стоит ему один раз не выйти на поле, как все ищут какую-то интригу?

На поле выходят более подготовленные на конкретный недельный цикл игроки, тут нет ничего странного. Глушаков полностью сконцентрирован на работе и тренируется по полной программе. Свои переговоры с клубом он оставляет за рамками тренировочного процесса, как и делают профессионалы», — заявил Массимо.

Напомним, в текущем сезоне РФПЛ 30-летний полузащитник сыграл за москвичей во всех трех матчах. Проведя на поле в общей сложности 66 минут, он не отличился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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