«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью в матче первого тура Чемпионшипа

«Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого провел первый матч в Чемпионшипе сезона 17/18. «Тигры» добились ничьей.

«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. «Тигры» провели первую официальную игру под руководством Леонида Слуцкого.

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За «Астон Виллу» в официальном матче дебютировал экс-защитник «Челси» Джон Терри, который провел на поле всю игру в качестве капитана.

Во втором туре Чемпионшипа Слуцкому предстоит первая домашняя игра — 12 августа против «Бертон Альбион».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»