Геннадий Орлов: «Очевидно, что защита «Спартака» не тянет на Лигу чемпионов»

Геннадий Орлов заявил, что у «Зенита» и «Спартака» равные шансы на победу в грядущем очном матче. Также он поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых и защитной линии красно-белых.

«Мой прогноз на матч между «Зенитом» и «Спартаком»? 50 на 50. Игра будет волевая, с обилием голов, игра в обороне будет с большими прорехами, а атака сильная.

Каково мое мнение о трансферной кампании «Зенита»? Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать еще. Каждый день читаю, уже из «Атлетико» берут игрока.

Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Потому что из тех 6 человек, которых взяли при Луческу, состоялся только Лунев, остальные пять не тянут, вот они все по арендам и поехали. Даже Ерохину, думаю, место не найдется, он тоже куда-нибудь уедет, в «Рубин», наверное, поедет.

Ставка «Зенита» на Лигу чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у «Спартака», при всем уважении к их победе, защита не тянет на Лигу чемпионов, это очевидно», — рассказал Орлов.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс