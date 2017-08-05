Бранислав Иванович: «Спартак» — очень хорошая команда с великолепными нападающими. У них все в порядке»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о грядущей встрече со «Спартаком». Сербский защитник считает, что красно-белые предоставляют серьезную опасность и сине-бело-голубым необходимо сохранять концентрацию.

«Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.

Когда становишься чемпионом, всегда все меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них все в порядке», — рассказал Иванович.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат