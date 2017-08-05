Спортивный директор «Милана»: «Возвращение Ибрагимовича? Никогда не говори «никогда»

Автор: Вадим Павлов 0

Ибрагимович

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал возможность возвращения в клуб Златана Ибрагимовича.

«Возвращение Ибрагимовича в «Милан»? Никогда не говори «никогда». Может быть, наш старый знакомый может вернуться.

Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Мы держим себя в руках. Сейчас мы анализируем шаги, которые должны предпринять после 15 августа», – сказал Мирабелли.

Напомним, 35-летний нападающий продолжает восстанавливаться от травмы колена и на данный момент является свободным агентом.

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. За это время швед отметился 56 голами, а также выигранным титулом чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кержаков

Александр Кержаков получил должность в «Зените», Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата», Кайл Уокер покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Обамеянг

«Милан» интересуется Пьером-Эмериком Обамеянгом

Ромелу Лукаку

Себастьян Дриусси стал футболистом «Зенита», Ромелу Лукаку перешел в «МЮ». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 