Спортивный директор «Милана»: «Возвращение Ибрагимовича? Никогда не говори «никогда»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал возможность возвращения в клуб Златана Ибрагимовича.

«Возвращение Ибрагимовича в «Милан»? Никогда не говори «никогда». Может быть, наш старый знакомый может вернуться.

Я не хочу намекать на Ибру, это не тот случай. Мы держим себя в руках. Сейчас мы анализируем шаги, которые должны предпринять после 15 августа», – сказал Мирабелли.

Напомним, 35-летний нападающий продолжает восстанавливаться от травмы колена и на данный момент является свободным агентом.

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. За это время швед отметился 56 голами, а также выигранным титулом чемпиона Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia