Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одерживает минимальную победу над хабаровским СКА

«Локомотив» в рамках 4-го тура принимал «СКА-Хабаровск» на своей переименованной домашней арене. «Железнодорожники» одержали непростую победу над хабаровскими «армейцами» и вышли в единоличные лидеры РФПЛ.

Премьер-лига. 4-й тур

ЛОКОМОТИВ – СКА-Хабаровск – 1:0 (0:0)

Москва. 5 августа.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 69), Игнатьев, Баринов (Ан. Миранчук, 38), Ал. Миранчук, Рыбус, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 90).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов (Корян, 79), Тишкин, Никифоров, Наваловский, Дедечко (Калинский, 80), Кобялко (Маркович, 68).

Голы: 1:0 — Ал. Миранчук (75).

Предупреждения: Димидко (49), Баляйкин (61).

18 (4) удары (в створ) 4 (3)

11 фолы 19

4 угловые 2

3 офсайды 0

53 % владения мячом 47

В рамках 4-го тура РФПЛ «Локомотив» принимал хабаровский СКА. Дальневосточной команде ничего не удавалось на протяжении всего матча. Игра прошла с полным преимуществом «Локомотива», однако «железнодорожники» долгое время не могли открыть счет. За 15 минут до конца встречи хозяева поля получили возможность, коей и воспользовались: великолепный удар со штрафного точно в самую девятку с 25-ти метров удался Алексею Миранчуку. Красно-зеленые одержали четвертую победу подряд и вышли в единоличные лидеры РФПЛ.

Фото: пресс-служба «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»