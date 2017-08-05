«Зенит» может приобрести защитника сборной Мексики

Защитник «Порту» Мигель Лайюн вошел в шорт-лист «Зенита». В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Защитник «Порту» и сборной Мексики Мигель Лайюн может продолжить карьеру в «Зените». Согласно имеющейся информации, в ближайшее время в Швейцарии между представителями петербуржского клуба и агентом 29-летнего футболиста пройдут переговоры о возможном трансфере.

Трансфер мексиканского защитника обойдется «Зениту» ориентировочно в 5 млн евро. Игрок примет решение в зависимости оттого, пройдет ли «Зенит» в групповой этап Лиги Европы.

Сообщается, что помимо сине-бело-голубых заинтересованность в Лайюне проявляют «Валенсия» и «Интер».

Мигель Лайюн выступает за «Порту» с 2015 года. За это время он принял участие в 65 матчах, в которых отметился 9 голами.