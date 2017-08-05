Агент форварда «Гремио» Луана: «На следующей неделе Луан присоединится к «Спартаку»

Нападающий «Гремио» Луан близок к переходу в «Спартак». Агент игрока сообщил, что на следующей неделе бразилец может присоединиться к красно-белым.

«Спартак» и Луан достигли устной договоренности. Предварительный срок контракта игрока с клубом — четыре года. Сейчас представители «Гремио» ведут согласование по сумме трансфера.

Думаю, что на следующей неделе игрок присоединится к действующему чемпиону страны, если не возникнет сложностей», — рассказал агент футболиста Жаир Канту Пейшото.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны уже обсудили детали контракта и готовы заключить сделку.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний нападающий сыграл в 24 матчах. За это время он забил 11 голов и сделал 8 результативных передачам.

24-летний Луан становился олимпийским чемпионом в 2016 году. Также в его активе один матч за главную национальную команду Бразилии.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС